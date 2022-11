Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ravensburger Tafel ist eine Einrichtung vom Deutschen Roten Kreuz. Die Tafel freut sich über die Spende von 2.500 Euro vom Siedlungswerk, dem Wohnungs- und Städtebau Unternehmen aus Stuttgart. „Die Tafeln leisten hervorragende Arbeit“, sagt Roland Jocham, Leiter der Siedlungswerk-Geschäftsstelle Ravensburg. „Uns war es wichtig, den Menschen und Einrichtungen in der Region zu helfen. Viel besser kann der Zweck nicht sein“, betont Roland Jocham.

Der Leiter der Ravensburger Tafel, Herr Walter Lehmann, nimmt jede Spende dankend an, da er ständig neue Kundinnen und Kunden verzeichnet. Die ständig steigenden Kosten für Lebensmittel zwingen viele Menschen dazu, Hilfe zu beantragen. „Wir haben momentan auch viele ukrainische Geflüchtete, die nach Lebensmitteln fragen. Wir bräuchten viel mehr Ware, um die Nachfrage zu befriedigen“, beschreibt Walter Lehmann die nach wie vor angespannte Lage der Versorgung. Die Siedlungswerk GmbH wurde vor fast 75 Jahren gegründet und hat schon seit über 40 Jahren eine Außenstelle in Ravensburg. Von dort werden derzeit etwa 3000 Eigentumswohnungen und über 500 Mietwohnungen in Oberschwaben verwaltet.