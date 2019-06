Nicht rentabel war der Diebstahl eines Mobiltelefons und einer Armbanduhr im Gesamtwert von 220 Euro am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in einem Fachgeschäft in der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Videoaufzeichnungsanlage des Fachgeschäftes die Tat festgehalten, der Tatverdächtige war den Beamten des Polizeireviers Ravensburg bekannt. Die entwendeten Geräte wurden in der Wohnung des Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt.