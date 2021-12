Kommt die Impfpflicht? Ja oder Nein? Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz hat für die allgemeine Impfpflicht zumindest schon mal ein Gesetzgebungsverfahren angekündigt, das noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden soll. Was die Menschen bei uns davon halten, haben wir in der Ravensburger Innenstadt herausgefunden.