Eine der größten Veranstaltungen in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben ist an diesem Wochenende endlich zurück: Tausende Besucherinnen und Besucher werden in den kommenden neun Tagen auf der Oberschwabenschau in Ravensburg erwartet. Bevor es morgen losgeht, liefert Regio TV einen letzten Vorbericht.