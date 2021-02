VHS startet mit Online-Kursen ins Frühjahrssemester

Wegen des Verbots von Präsenzkursen geht die Volkshochschule Ravensburg (VHS) am Montag, 22. Februar, vorerst nur mit Onlinekursen an den Start. Heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Mit zunehmenden Lockerungen des Lockdowns werde es auch wieder ein Präsenzangebot geben.

Die Volkshochschule Ravensburg habe durch die pandemiebedingte Betriebsschließung in den vergangenen zwölf Monaten einen massiven Kurseinbruch verzeichnen müssen, teilt die Einrichtung mit. Besonders heftig sei der Fachbereich Gesundheit betroffen gewesen. Die erforderlichen Abstandsregeln hätten jegliche Bewegungsangebote unmöglich gemacht. Aufs gemeinsame Kochen müsse immer noch verzichtet werden. Trotz großer Planungsunsicherheit habe sich die Volkshochschule um ein attraktives Frühjahrsprogramm bemüht.

Neue Angebote

Der sechsteilige Zertifikatskurs „klimafit“, an dem auch das Umweltamt der Stadt Ravensburg mitwirkt, soll vertieftes Wissen zu Grundlagen und Ursachen des Klimawandels und zu seinen globalen sowie regionalen Folgen, und er gibt Empfehlungen zu Energie-, Mobilitäts- und Ernährungsfragen vermitteln. Der Kurs wird komplett online angeboten.

Weitere neue vhs-Kurse widmen sich Themen wie Wasser oder Müllvermeidung. Interessierte können zudem von einer Blühbotschafterin lernen, wie man einen insektenfreundlichen Garten anlegt. Auch alte Handarbeiten wie Filzen oder Maltechniken wie Ölmalerei haben Eingang ins Programmheft der VHS gefunden. Ebenfalls neu ist ein Kurs in Hula-Hoop, einer Sportart, die viele noch aus ihrer Jugend kennen und die aktuell auf Instagram ein Comeback erfährt.

Die neue Kooperation zwischen der Polizei Ravensburg und der VHS habe eine Reihe von Online-Präventionsvorträgen hervorgebracht. Direkt zu Semesterbeginn am Montag, 22. Februar, geht es online los mit dem Thema „Sexuelle Gewalt im öffentlichen Raum“. Ein anderer Online-Vortrag wendet sich speziell an Senioren: „Vorsicht Abzocke!“ heißt es da.

Die Thomas-Mann-Vorlesung, die Alfred Sattig bislang im Kornhaus gehalten hatte, wurde im letzten Semester als virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Das Angebot wird vorerst in dieser Form fortgesetzt. Sobald Präsenzveranstaltungen wieder zulässig sind, wird Sattig seine Vorlesung künftig im Vortragssaal der Volkshochschule halten. Er wird darüber hinaus künftig aber auch jeden Monat einen Vortrag online anbieten.

Online-Reihe ins Programm genommen

Die Volkshochschule hat Online-Vortragsreihe vhs.wissen.live mit ins reguläre Semesterprogramm aufgenommen. Experten diskutieren über das Friedensprojekt Europa, über Rassismus in den USA, aber auch über die Frage, wie viel Kultur uns nach Corona noch bleibt.

Die VHS bietet zudem Exkursionen und Betriebsbesichtigungen in der Umgebung bei eigener Anreise an.

Das Sprachangebot der Volkshochschule umfasst wieder 23 verschiedene Sprachen. Neben den regulären Sprachkursen gibt es Spezialangebote wie Business English und English Music Time für Kinder. Auch im Programm zu finden sind, der Pandemie geschuldet, die zahlreichen Online-Sprachkurse – sogar in Hindi oder Portugiesisch. Für diejenigen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist und die ihre Deutschkenntnisse weiter verbessern möchten, gibt es jetzt einen Nachmittagskurs in Konversation (Oberstufe).

Die Volkshochschule Ravensburg sucht Honorarkräfte, die ihr Wissen und Können gern mit anderen teilen möchten. Insbesondere neue Yoga- und Sporttrainer werden benötigt.