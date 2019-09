VHS Ravensburg feiert Geburtstag mit Tag der offenen Tür

Den 100. Geburtstag der Volkshochschulen feiert die VHS Ravensburg am kommenden Samstag von 9.30 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. In der Gartenstraße 33 können Interessierte das Team und die Dozenten persönlich kennenlernen sowie kostenlos und ohne Voranmeldung in viele Kursangebote und Vorträge hineinschnuppern.

Die verschiedenen Fachbereiche setzen ganz unterschiedliche interessante Themen: So geht es im Fachbereich Politik, Gesellschaft und Umwelt beispielsweise um Hochsensibilität (10 Uhr), Rassismus (14 Uhr) oder den Umgang mit Stress und Druck (16 Uhr). Stadtführungen bietet der Fachbereich Kultur und Gestalten an (11 Uhr). Im Fachbereich Gesundheit geht es um Sportangebote (Sportsachen sind erforderlich) und beschäftigt sich ein Vortrag mit der Stärkung der Eigenaktivität des Menschen (10 Uhr).

Wer sich für Sprachen interessiert, der kann Minikurse in Spanisch (10 Uhr), Italienisch (11 Uhr), Französisch (14 Uhr) und Englisch (15 Uhr) besuchen. Offene Sprechstunden gibt es im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache und Integration. Auch „Erste Hilfe digital“ leistet die Ravensburger VHS am Samstag um 11 und 14 Uhr. Angeboten wird außerdem eine Büchertauschbörse.

Weitere Informationen stehen online unter vhs-rv.de