VHS erkundet „unsere Heimat Oberschwaben“

Ordentlich an Gewicht zugelegt hat das neue Programmheft der Ravensburger Volkshochschule (VHS). Ganze 34 zusätzliche Seiten waren notwendig, um die Angebote für den Herbst und Winter unterzubringen. Das Schwerpunktthema heißt diesmal „unsere Heimat Oberschwaben“.

19 000 Unterrichtseinheiten, das hat es in 70 Jahren VHS Ravensburg noch nicht gegeben, sagt Vorsitzender Berthold Traub. Der ist voll des Lobes über die neue Geschäftsführerin Silke Pfaller, die gerade einmal ein halbes Jahr ihren Posten voll bekleidet, aber bereits für eine gehörige Dynamik in der Gartenstraße gesorgt hat.

Richtig Schwäbisch lernen

Das aktuelle Angebot ist nicht nur groß, sondern auch sehr vielfältig und dabei überaus attraktiv. „Unsere Heimat Oberschwaben“ beispielsweise kommt mit ganz unkoventionellen Ansätzen daher: Kursteilnehmer können Pilzexkursionen unternehmen, bei einem historischen Stadtspaziergang dabeisein, nach Spuren der Moorleichen in den Blitzenreuter Seen suchen oder endlich richtig Schwäbisch lernen.

Seminarreihe für Frauen

Ausgebaut hat die Volkshochschule ihr Angebot in politischer Bildung: Es gibt den ersten Rechtsstaatsunterricht für Geflüchtete sowie eine ganze Seminarreihe, um Frauen zu stärken.

Dazu passt in weitesten Sinne auch ein Programm, dass Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern soll: „In 33 Tagen zurück in den Job“ werden diese fit gemacht in Office, Social Media und im Bewerbungen schreiben, gleichzeitig aber auch ermutigt und beraten. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir für dieses nicht ganz günstige Angebot Teilstipendien vergeben können, auf die man sich bewerben kann“, sagt Silke Pfaller.

„Fake news“ erkennen

Zu politischer Bildung gehört auch das skeptische Denken: Wie lassen sich „fake news“ und Verschwörungstheorien erkennen und aushebeln? Berthold Traub ist dieses Thema ein persönliches Anliegen

Die VHS, die die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in der Region weiter ausgebaut hat, wendet sich gezielt auch an Kinder und ist erstmals im Ferienprogramm der Stadt Ravensburg dabei. Französisch lernen mit der Mama könnte auch ein ganz besonderes Erlebnis sein. Dazu gibt es Yoga für Kids, englische Musik und die Möglichkeit, einen Internetführerschein zu machen.