VfB Stuttgart II spielt in Fronhofen

Beim SV Fronhofen gibt es am Dienstag wieder ein Testspiel mit Beteiligung des VfB Stuttgart II. Der Fußball-Regionalligist trifft ab 18.30 Uhr im Häldelestadion auf den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau.

Für die Stuttgarter wird die Partie in Fronhofen in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Südwest das zweite Testspiel sein. Bereits heute, Samstag, spielt der VfB II beim TSV Haubersbronn in Schorndorf. Nach Platz zehn in der abgelaufenen Runde geht der VfB II neu formiert in die Spielzeit 2018/19.

Einige hoffnungsvolle Talente stecken im Kader des Bundesliganachwuchses. Unter anderem kam Pedro Allgaier vom FV Illertissen zum VfB II. Der aus Denkingen stammende 21-Jährige spielte zunächst im Nachwuchs des SC Freiburg, danach ging es zum bayerischen Regionalligisten. Sechs externe Zugänge sowie sieben Spieler, die aus der U19 hochrücken, sind zum VfB II dazugestoßen. Nach dem großen Umbruch – auch Trainer Marc Kienle ist neu – sind die Stuttgarter gespannt, wie sich das Team zunächst gegen Lustenau und dann in der Regionalliga schlägt.

Austria Lustenau möchte in der kommenden Saison in der neugestalteten 2. Liga in Österreich ganz vorne angreifen und peilt den Aufstieg in die Bundesliga an. 16 Mannschaften spielen in der neuen 2. Liga mit. In der vergangenen Saison wurde Lustenau – damals noch in einer zehn Teams umfassenden 2. Liga – Sechster. Das Spiel in Fronhofen hat SVF-Vorsitzender Jürgen Möhrle organisiert, der beim VfB arbeitet.