VfB Friedrichshafen II wirft den VfL Brochenzell aus dem Bezirkspokal

In der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee haben die meisten Bezirksligisten ihre Hausaufgaben gemacht. Schon am Dienstagabend gewann die TSG Ailingen mit 4:0 beim A-Ligisten SV Kressbronn II. Auch die SG Baienfurt (1:0 beim SV Haisterkirch), der SV Maierhöfen-Grünenbach (1:0 beim SV Eglofs), der TSV Tettnang (2:0 bei der TSG Ailingen II) sowie der TSV Meckenbeuren (4:0 beim SV Weingarten) zogen ohne Gegentor in die nächste Runde ein. Seine Pflicht erledigte ebenso der SV Beuren (3:1 beim SV Amtzell). Raus ist der VfL Brochenzell (1:2 beim VfB Friedrichshafen II).

Die 2. Runde in der Übersicht:

SV Kressbronn II – TSG Ailingen 0:4, TSV Ratzenried – FC Leutkirch Absage wegen Nichtantritt Heim, SV Kehlen – SV Kressbronn abgesetzt, SC Michelwinnaden – FV Molpertshaus 4:1, SV Haisterkirch – SG Baienfurt 0:1, TSG Bad Wurzach – TSV Berg II 2:3, SV Haslach – TSV Röthenbach 9:1, SV Immenried – SGM Unterzeil/Seibranz Absage wegen Nichtantritt Heim, VfB FN II – VfL Brochenzell 2:1, Spfr. FN – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 3:1, SV Horgenzell – TSV Bodnegg ausgefallen, SV Bergatreute II – SV Schmalegg 7:0, SV Eglofs – SV Maierhöfen-Grünenbach 0:1, FV Langenargen – TSV Eriskirch 0:4, TSG Ailingen II – TSV Tettnang 0:2, SV Weingarten – TSV Meckenbeuren 0:4, SG Aulendorf II – SV Mochenwangen ausgefallen, TSV Berg III – SG Aulendorf 2:8, SGM Fronhofen/Fleischwangen – SV Weingarten II abgesetzt, SG Wohmbrechts/Westallgäu – SV Beuren II 3:2, SV Amtzell – SV Beuren 1:3, SV Gebrazhofen II – Türk SV Wangen 3:4, Dienstag, 4. Oktober, 19 Uhr: FC Wuchzenhofen – SV Maierhöfen-Grünenbach II; Mittwoch, 5. Oktober, 18 Uhr: TSV Oberreitnau – TSV Schlachters; Mittwoch, 5. Oktober, 18.30 Uhr: SGM HENOBO – SV Achberg, TSV Eschach II – SV Baindt, TSV Stiefenhofen – FC Scheidegg, TSV Meckenbeuren II – SG Argental II; Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr: SV Vogt – FC Isny; Dienstag, 11. Oktober, 18 Uhr: SGM Waldburg/Grünkraut II – SV Karsee; Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr: SGM Dietmanns/Hauerz – SV Gebrazhofen; Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr: SV Arnach – SV Neuravensburg.