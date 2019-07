VfB empfängt im Pokal direkt den TSV Berg

Topduell in der ersten Runde des württembergischen Fußball-Verbandspokals: Der Landesligist VfB Friedrichshafen erwartet den Verbandsliga-Aufsteiger TSV Berg. Gespielt wird die erste Runde am Wochenende, 2. und 3. August. Der Sieger des WFV-Pokals darf in der darauffolgenden Saison im DFB-Pokal mitspielen. Ausnahme: Sollte der VfB Stuttgart II, der zum ersten Mal seit 13 Jahren im Pokal dabei ist, den Wettbewerb gewinnen, dürfte er nicht im DFB-Pokal antreten. Zweite Mannschaften dürfen dort nicht spielen.

In der ersten Runde trifft der VfB Stuttgart II auswärts auf den Landesligisten SV Ochsenhausen. Ein Topspiel ist das Duell zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem TSV Berg – Berg wurde in der abgelaufenen Saison Meister in der Landesliga vor dem VfB. Für beide gleich eine echte Standortbestimmung.

Weitere Duelle: Der SV Kehlen spielt beim TSV Straßberg, der FV Ravensburg II empfängt den Landesliga-Aufsteiger TSV Trillfingen, der gerade den SV Oberzell in die Bezirksliga geschossen hat. Der Kreisligist SG Aulendorf, der als Sieger des Bezirkspokals im WFV-Pokal antreten darf, empfängt den Landesliga-Aufsteiger FV Bad Schussenried. Der FC Wangen spielt bei der TSG Balingen II, der SV Weingarten empfängt den FV Weiler. Der Bezirkspokalfinalist TSV Eschach reist zur SGM Rottenacker und der Oberligist FV Ravensburg spielt in Albstadt.