Vetter und TWS kooperieren bei E-Bike-Verleih

Beim Thema Verleih von Elektrofahrrädern kooperiert die Firma Vetter kooperiert als erstes Unternehmen mit der Technische Werke Schussental (TWS), heißt es in einer Pressemitteilung. Drei Stationen für Elektrofahrräder unterstützt der weltweit tätige Pharmadienstleister.

„Als größter Arbeitgeber Ravensburgs bemühen wir uns intensiv zum Beispiel um alternative Mobilitätsformen für unsere Mitarbeiter“, so Henryk Badack, Senior Vice President Technischer Service / Internes Projektmanagement, der bei Vetter unter anderem das Thema zukunftsfähige Mobilität verantwortet. Zugang zu den Verleihstationen haben nicht nur Betriebsangehörige, sondern alle Interessenten, die sich offiziell als Nutzer registrieren. „Elektrofahrräder bieten ein enormes Potenzial auf kurzen Wegen. Vetter geht als Betrieb beispielhaft voran und leistet damit einen sichtbaren Beitrag zur klimaschonenden Mobilität", so Katharina Schneider, Projektkoordinatorin bei der TWS. Seit Mitte Juni stehen jeweils acht Elektroräder an den neuen Verleihstationen in Ravensburg vor den Vetter-Standorten Im Wiesental und an der Eissporthalle; im Sommer folgt ein weiterer Standort in der Schützenstraße in unmittelbarer Nähe zu Vetter.