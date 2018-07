Vetter stellt Werk in Chicago vor

– Das Ravensburger Pharma-Unternehmen Vetter hat am Dienstag seine Fertigungsstätte in Chicago der Öffentlichkeit vorgestellt. Am neuen Standort in den USA können künftig Chargen für die klinische Entwicklung abgefüllt werden. Die Produktion soll Ende nächsten Jahres beginnen. Die hochmoderne, 2200 Quadratmeter große Fertigungsstätte in Chicago ist die erste von Vetter außerhalb Deutschlands. Erst Ende September hatte das Ravensburger Unternehmen seinen neuen Standort Ravensburg Süd eingeweiht. 150 Millionen Euro hatte Vetter an seinem Stammsitz investiert.