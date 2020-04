Vetter startet im Herbst berufsbegleitendes Trainee-Masterprogramm

Studieren und gleichzeitig Berufserfahrung sammeln: Das können Studenten ab Oktober 2020 im Rahmen des neuen zweijährigen Trainee-Masterprogramms von Vetter, teilt das Ravensburger Pharmaunternehmen mit.

Das nebenberufliche Studium mit dem Abschluss „Master of Science Pharmaceutical Science & Business“ umfasst demnach pharmazeutisch-technische und kaufmännische Studieninhalte. Die Teilnehmer würden dabei zu „Pharma-Allroundern“ ausgebildet. Grundlagenwissen würden sie an der Hochschule Reutlingen erlangen, während sie in Teilzeit im Familienunternehmen verschiedene Unternehmensbereiche durchlaufen.

Berufsbegleitendes und gefördertes Studienprogramm

Vetter bietet nach eigenen Angaben bis zu 20 Bewerbern mit dem neuen Masterstudiengang „Pharmaceutical Science & Business“ ein berufsbegleitendes und gefördertes Studienprogramm an. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutlingen werde das Hochschulwissen aus den Bereichen Pharmazie, Technik und Betriebswirtschaft mit spannenden Tätigkeiten bei Vetter verknüpft.

So würden die Teilnehmer Unternehmen und Branche in ihrer kompletten Bandbreite kennenlernen und könnten sich im zukunftsträchtigen Pharmasektor entwickeln. Der Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis werde außerdem aktiv durch Exkursionen und den gezielten Austausch mit Experten aus dem Unternehmen begleitet. Abgerundet werde das Trainee-Masterprogramm durch einen Auslandsaufenthalt am Unternehmensstandort Skokie im Großraum Chicago (USA).

„Zeitgemäße und zielgerichtete Ausbildung“

Markus Maiwald, Senior Vice President Human Resources, sagt zum neuen Studiengang: „Mit diesem exklusiven Vetter-Master sorgen wir für eine zeitgemäße und zielgerichtete Ausbildung qualifizierter Fachkräfte auf hohem Niveau. Die Studierenden entwickeln wir im Rahmen der unterschiedlichen Stationen, die sie durchlaufen, gleichermaßen in allen relevanten Bereichen.“

Während des Studiengangs seien die Trainees in Teilzeit angestellt – Gehalt inklusive. Zusätzlich biete Vetter den Studiengangteilnehmern die komplette Übernahme der Studiengebühren. Interessierte mit mindestens einem Bachelor- oder vergleichbaren Studienabschluss könnten sich ab sofort für den im Oktober startenden Studiengang „Pharmaceutical Science & Business2 bewerben. Berufserfahrung sei hierzu nicht erforderlich.