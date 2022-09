Vetter-Nachwuchs engagiert sich für Geflüchtete

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auszubildende, Studierende und Praktikanten von Vetter, dem global tätigen Pharmadienstleister, engagierten sich im August beim Abendflohmarkt in Ravensburg. Im Rahmen des 2021 gestarteten Programms Vetter goes Social hatte der Unternehmensnachwuchs intern alle Mitarbeitenden zu Sachspenden aufgerufen. Der gesamte Erlös kommt Ukraine-Geflüchteten zugute.

Nächste Runde für Vetter goes Social: Der Nachwuchs des Familienunternehmens übernimmt soziale Verantwortung für die Region und deren Mitbürger – dies ist seit 2021 fester Bestandteil der Ausbildung beim Pharmadienstleister. Vier junge Talente nahmen zusammen mit zwei Ausbildern mit einem eigenen Stand am Abendflohmarkt in Ravensburg teil. In den Wochen zuvor gab es einen großen Sachspendenaufruf an alle Vetter-Mitarbeitenden in Ravensburg und Langenargen. Gesammelt wurden Flohmarktartikel wie Geschirr, Bücher, Schallplatten, aber auch Kinderspielzeug und Gesellschaftsspiele. Der gesamte Flohmarkterlös kommt nun gezielt Ukraine-Geflüchteten rund um die Unternehmensstandorte zugute. „Ich finde es super, dass wir mit unserem Ausbildungsunternehmen gemeinsam andere Menschen unterstützen können. Durch den Flohmarktverkauf konnten wir 1143,20 Euro sammeln. Nun werden wir entscheiden, an welcher Stelle wir das Geld konkret in der regionalen Ukrainehilfe einsetzen können. Und zusätzlich haben wir viel Freude bei den Käufern der Flohmarktschätze gesehen“, so Sophie Legeay, Vetter-Auszubildende zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement.

Vetter goes Social leistet einen wichtigen Beitrag zum unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprogramm des Pharmadienstleisters, welches sich auf drei Säulen stützt: Ökologie, Ökonomie und Soziales. „Unsere Nachwuchskräfte suchen selbst nach geeigneten sozialen Projekten in der Region und organisieren diese dann eigenständig“, so Sven Oliver Burandt, Manager Duales Studium bei Vetter. „Mit Blick auf die derzeitige gesellschaftliche Lage war es unserem Nachwuchs ein großes Anliegen, seinen Beitrag zur Unterstützung von hier ansässigen Geflüchteten aus der Ukraine zu leisten.“