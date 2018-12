2700 Euro sind bei der Charity-Aktion von Vetter für die Kinderstiftung Ravensburg zusammengekommen. Wie das Unternehmen mitteilt, nahmen mehr als 80 Mitarbeiter sowie deren Partner und Freunde am zweiten Charity-Event im Rehazentrum Weingarten teil. Auch weitere Partner von Vetter wie das KMT Weingarten und My Body Wave Weingarten sowie das Tanzwerk Ravensburg beteiligten sich durch Kursangebote und Spenden an der Aktion.

Gegen eine Spende von 10 Euro pro Stunde durften die Mitarbeiter aus einem bunt gemischten Kursangebot wählen – wie beispielsweise Indoor-Spinning oder Fitnesskurse wie Body Burner, Pilates, Zumba oder Faszientraining. Insgesamt haben die Teilnehmer mehr als 1000 Euro gespendet. Vetter verdoppelte die Summe auf rund 2200 Euro. Zudem spendete das Rehazentrum 500 Euro, sodass eine Gesamtsumme von 2700 Euro erzielt wurde. Das Geld wurde der Kinderstiftung Ravensburg gespendet. Ihr Ziel ist es, Kinder aus sozial schwachen Familien durch kulturelle, musikalische und sportliche Angebote zu unterstützen.