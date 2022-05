Bauarbeiten bei Vetter in Ravensburg können Dampfwolken produzieren

Das Pharmaunternehmen Vetter erweitert aktuell den Produktionsstandort in der Schützenstraße in Ravensburgs Nordstadt. Es nimmt eine neue Dampferzeugungsanlage in Betrieb – dabei können sich zwischen Dienstagnachmittag, 17. Mai, bis Donnerstagabend, 19. Mai, starke Dampfwolken in höherer Lautstärke entwickeln.

„Es handelt sich um reinen, ungefährlichen Wasserdampf“, schreibt Vetter in einer Pressemitteilung. Die Anlage werde für den regulären Betrieb vorbereitet und erweitere die bestehende Gebäudetechnik des Produktionsstandortes. Im Rahmen der Inbetriebnahme fänden Belastungs- und Sicherheitstests statt. Von deren Verlauf hängen laut Mitteilung Anzahl und Zeiten der entstehenden Dampfwolken ab. Bei Fragen können sich Anwohner an das Unternehmen wenden.