Vetter gewinnt Preis für Unternehmensführung

Das Pharmaunternehmen Vetter ist mit dem Axia Best Managed Companies Award ausgezeichnet worden. Das Beratungsunternehmen Deloitte, die WirtschaftsWoche, Credit Suisse und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vergeben dieses Gütesiegel jährlich an Mittelständler, die mit einer klaren Strategie, Innovationskraft, nachhaltiger Führungskultur und solidem Finanzmanagement punkten, heißt es in einer Pressemeldung des Unternehmens.

Das Bewerbungsverfahren für den Preis ist dreistufig. Eine Jury, besetzt mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien, beurteilt die Unternehmen. Vetter habe mit seiner Unternehmensführung überzeugt, teilt das Unternehmen mit. Zudem sei bewertet worden, wie der Betrieb Mitarbeiter gewinne, mit diesen umgehe und sie fördere.

In den vergangenen zehn Jahren habe der Pharmadienstleister, nach eigenen Angabe, seinen Jahresumsatz auf rund 670 Millionen Euro steigern und die Mitarbeiterzahl auf 5000 mehr als verdoppeln können.