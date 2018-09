Vetter feiert Familienfest

Vetter hat am Samstag seine derzeit rund 4400 Mitarbeiter sowie deren Angehörige zum großen Familienfest eingeladen. Wie das Unternehmen mitteilt, feierten rund 8000 Teilnehmer nachmittags und abends in und um die Oberschwabenhalle. Der Slogan der Veranstaltung lautete laut Mitteilung „Stechen Sie mit uns in See! Leinen los und volle Kraft voraus!“ Dazu wurden das Oberschwabenhallengelände kurzerhand in einen Hafen samt Leuchtturm, Ausflugsdampfer und „Schussen-Beach" verwandelt.