Vetter eröffnet neues Büro in China

Der Ravensburger Pharmadienstleister Vetter hat eigenen Angaben zufolge eine neue Niederlassung in Shanghai eröffnet. Wie es weiter in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt, trügen die verstärkten Aktivitäten des Familienunternehmens in China auch zu einer zusätzlichen Auslastung der Produktionsstätten in Ravensburg und Langenargen bei. Das neue Büro ist nach Singapur, Japan sowie Südkorea die vierte Repräsentanz des Pharmadienstleisters in der Asien-Pazifik-Region.

„Es freut mich, dass wir mit unserem neuen Büro in China diesen wichtigen Markt noch besser bearbeiten können“, wird Vetter-Geschäftsführer Peter Sölkner in dem Schreiben zitiert. Der chinesische Markt biete großes Potenzial im Bereich injizierbarer Arzneimittel, in dem Vetter über langjährige Erfahrung verfügt. Unter den Top-50-Pharmaunternehmen weltweit habe der Anteil asiatischer Firmen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.