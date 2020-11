Vetter eröffnet Fahrradabstellplätze

Insgesamt 180 moderne Fahrradabstellplätze sollen den Umstieg von Berufspendlern auf das Rad in Ravensburg attraktiver machen: Die Fahrradabstellplätze am Standort „Ravensburg Vetter Süd“ im Gewerbegebiet Mariatal können seit Mitte November angefahren werden, so eine Pressemitteilung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg, das das Projekt mit Fördergeldern unterstützt.

Vetter habe erkannt, dass die Förderung des Radverkehrs zu einer umweltverträglichen Mobilität beiträgt, heißt es darin. „Wir arbeiten daran, unser Unternehmen möglichst nachhaltig auszurichten. Unsere grünen Mobilitätsangebote sollen unsere Belegschaft ermutigen und unterstützen, den eigenen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten“, wird Vetter-Geschäftsführer Thomas Otto zitiert.

Duschmöglichkeiten

Überdacht und mit mehr Stauraum verfügen die 180 neuen Fahrradstellplätze über Akkuladestationen für E-Bikes sowie Vor-Ort-Sets für kleinere Reparaturen.

An Eltern, die mit Lastenrad oder Fahrrad samt Anhänger zur Arbeit kommen, wurde ebenso gedacht wie an sportbegeisterte Beschäftigte, die weite Strecken mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln und zusätzlich Umkleide- und Duschmöglichkeiten benötigen. In den nächsten Monaten werden laut des Presseberichts 360 Fahrradstellplätze mit gleichem Standard an weiteren Standorten folgen.

Der Pharmadienstleister sei zudem das erste Unternehmen, das mit den Technischen Werken Schussental im Rahmen des TWS-Rad-Verleihsystems kooperiert und seiner Belegschaft als Pilotprojekt Elektrofahrräder zur Verfügung stellt, vor allem für Fahrten zwischen einzelnen Standorten. Auch gebe es für Mitarbeiter die Möglichkeit sich zu attraktiven Konditionen ein eigenes Fahrrad zu leasen.