Vetter erhält Auszeichnung für Mobilitätskonzept

Der Ravensburger Pharmadienstleister Vetter hat die Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ für sein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept erhalten. Den Wettbewerb hatte das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg ausgeschrieben. Er honoriert laut Pressemitteilung wegweisende Vorreitende und Mitgestaltende der Mobilitätswende. Demnach setze sich das Familienunternehmen stark und fortlaufend für nachhaltiges, verantwortungsvolles Handeln ein. Das Mobilitätskonzept des Pharmadienstleisters sei als fester Bestandteil in der übergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie verankert.

„Mit einem durchdachten Mobilitätskonzept wollen wir attraktive Möglichkeiten für einen Umstieg auf nachhaltige Fortbewegungsmittel unterstützen“, wird Klaus Edele, der das Mobilitätskonzept unternehmensintern umgesetzt hat, zitiert. Ein Schwerpunkt des Mobilitätskonzepts liege auf der Förderung des Radverkehrs. So profitierten bisher mehr als 1700 Mitarbeitende von einem Leasingmodell für Fahrräder. Auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs werde für die Mitarbeitenden attraktiver gemacht. So gebe es unter anderem eine finanzielle Bezuschussung von ÖPNV-Tickets. Zusätzlich investierte Vetter in eine Schnellladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. „Das Mobilitätskonzept von Vetter hat die Jury in seiner Gesamtheit überzeugt. Es werden Synergien mit vorhandenen Strukturen geschaffen und gemeinsam genutzt. Genau das ist es, was langfristige Nachhaltigkeit ausmacht und hoffentlich viele Nachahmer findet“, so Verkehrsminister Winfried Hermann.