„Bildungsgerechtigkeit“ lautet das diesjährige Motto der Vesperkirche Ravensburg. Es will auf Unterschiede und Ungerechtigkeiten im Bildungswesen aufmerksam machen. Gleichzeitig unterstützt die Vesperkirche eine Schule: die Grundschule Neuwiesen bekam am vergangenen Montag ein Paket an Mal- und Bastelsachen für die Schüler überreicht. Bereitgestellt wurden die Materialien von der Firma Schaal.