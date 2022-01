Vesperkirche Ravensburg heißt jeden Willkommen

Bis 13. Februar ist die Vesperkirche in der Evangelischen Stadtkirche täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet, Mittagessen 11.30 bis 14 Uhr. Das Essen gibt es in Vesperboxen (zum Aufwärmen) vor der Kirchentür, ohne Kontrolle der Corona-Auflagen. Eintritt in die Stadtkirche zu Kaffee und Kuchen ist nur mit 2G-Plus-Nachweis möglich. Dort gibt es auch medizinische Versorgung, Sozialberatung, Frisör, täglich um 14.30 Uhr eine Andacht und ergänzend ein kleines Kulturprogramm an einigen Abenden.