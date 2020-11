„Vesperkiche unterwegs“ sucht ehrenamtliche Helfer

Auch während der Corona-Pandemie will das Diakonisches Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee eine Vesperkirche verwirklichen, teilt die Organisation mit. Dafür werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Statt einer großen Vesperkirche, soll es 2021 allerdings drei Mini-Vesperkirchengeben. Die Organisation bezeichnet die Aktion als „Vesperkirche unterwegs.“ Die Vesperkirche wie man sie kennt – ein Ort zahlreicher Begegnungen aller Menschen, werde es so in diesen Zeiten nicht geben, heißt es in der Pressemitteilung. Die Vesperkirche einfach ausfallen lassen, sei keine Option gewesen. So planen das Diakonische Werk 2021 eine ganz besondere Art der Vesperkirche an zwei Termine und an drei Standorten: In der Evangelischen Kirche in Leutkirch sowie in den Gemeindehäusern Ravensburg-West und Wilhelmsdorf werde es Mittagessen mit Bedienung am Tisch und ein Vesper zum Mitnehmen geben. Die Öffnungszeiten seien von 11 bis 14 Uhr geplant, aber auf ein Kulturprogramm werde verzichtet. Eine tägliche Andacht werde jedoch stattfinden.

Alle Maßnahmen seien mit den lokalen Gesundheitsämtern abgestimmt und stünden unter dem Vorbehalt kurzfristiger Veränderungen. Sollten die lokalen Vesperkirchen aufgrund des Pandemiegeschehens nicht stattfinden können, trete Plan B in Kraft: eine Essensausgabe im Freien.