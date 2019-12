Verwaltung erinnert an Baumschutz

Rund drei Monate nach Verabschiedung der Baumschutzsatzung für Ravensburg hat die Stadtverwaltung Grundstückseigentümer noch einmal an die neuen Regeln erinnert. Die Satzung beinhaltet, dass Bäume im Stadtgebiet ab einem Stammumfang von 80 Zentimetern und mehrstämmige Gewächse ab 50 Zentimeter Umfang geschützt sind. Laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung dürfen diese nicht gefällt oder gekappt und zudem ihr Erhalt in keiner Weise gefährdet werden. „Das heißt beispielsweise, dass Eingriffe in den Wurzelbereich von Bäumen vermieden werden müssen“, so die Stadtverwaltung. Für die Ravensburger Ortschaften gelten die Bestimmungen demnach aber nicht.