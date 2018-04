Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag zwischen 11.30 und 21 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Möttelinstraße 31 am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Golf gestreift.

Anschließend suchte er laut Polizei das Weite, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.