Vertrauen, Zeit und Unterstützung: DRK-Servicezeit kommt gut an

Die DRK-Servicezeit, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Ravensburg seit Juli dieses Jahres im Kreis Ravensburg anbietet, dient der Unterstützung von Senioren, aber auch der Entlastung von Angehörigen im Alltag. Die gute Nachfrage zeigt: Der Bedarf an Unterstützung im Haushalt von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen ist laut Pressemitteilung des DRK da. Christiane Hertle gehört zum Team der Servicezeit. Bereits nach dieser kurzen Zeit würden sie manche Kunden erwarten. Ihnen geht es nicht nur ums Saubermachen, sondern auch um den menschlichen Kontakt.

„Was kann ich Ihnen heute Gutes tun,“ frage Christiane Hertle laut Pressemitteilung ihre Kunden zuerst. Wenn sie zu ihren Terminen kommt, führt diese Frage auf der Gegenseite meist schon zu einem Lachen. Bereits an der Haustüre sei die Freude über ihren Besuch groß, heißt es weiter. Sie komme oft in Haushalte, die immer einwandfrei aufgeräumt seien, schildert die gelernte Hauswirtschafterin und Demenzbegleiterin. Schon immer sei hier auf Ordnung und Sauberkeit Wert gelegt worden. Für die Bewohner ist es daher wichtig, dass dies im Alter auch so bleibe. „Es bewegt viele, dass sie nicht mehr so können, wie sie wollen“, so Hertle.

Vielseitige Tätigkeiten

Umso besser, wenn zugewandte, offene und vertrauenswürdige Personen wie sie in den eigenen vier Wänden unterstützen. Denn es bleiben immer Tätigkeiten wie Fenster putzen, Staub saugen oder auch den Kleiderschrank durchforsten, die für ihre Kunden anstrengend werden. Manchmal geht es auch darum bei der Vorbereitung eines Geburtstags- oder einer Familienfeier zu helfen. Was bei den einzelnen Terminen ansteht, bespricht Christiane Hertle mit den Senioren zuvor. Soweit es geht, wird dann auch gemeinsam angepackt.

Die Servicezeit-Mitarbeiterin betont laut Pressemitteilung: „Wer seine ‚Kruschtelecke‘ will, der soll sie auch haben.“ Sie und ihre Kolleginnen machen nichts ohne die Einwilligung der Kunden. Bei ihren Besuchen zählt aber auch der zwischenmenschliche Kontakt: Die älteren Menschen erzählen ihr dann von früher, von Urlauben und Wanderungen mit den Kindern oder vom fünften Enkelkind.

Variable Einsatzzeiten

Christiane Hertle ist seit Start der DRK-Servicezeit dabei. So wie die Nachfrage steigt, wächst auch das Team. Die Menschen, die den Dienst aktuell nutzen, sind zwischen 55 und 95 Jahre alt. Einsatzdauer und -häufigkeit richten sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Interessierten, teilt das DRK mit. Meist sind es Ehepaare, bei dem ein Partner pflegebedürftig ist. Die Servicezeit übernimmt ausdrücklich keine Pflegeaufgaben, aber die Unterstützung im Haushalt entlastet die pflegenden Angehörigen. Die Dienstleistung kann ganz oder teilweise über die Pflegeversicherung abgerechnet werden.