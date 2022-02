In eine Werkstatt in der Parkstraße wollten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag einbrechen. Die Unbekannten schlugen laut Polizei eine Scheibe an einer Hintertür ein, betraten die Werkstatträume jedoch nicht. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 um sachdienliche Hinweise.