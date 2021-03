Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Einfamilienhaus in der Wangener Straße in Ravensburg einzubrechen. Der Unbekannte probierte mit einem spitzen Werkzeug, eine Fensterscheibe einzuschlagen, wie die Polizei mitteilt. Dies misslang jedoch, weshalb der Einbrecher nicht in das Haus gelangte. Den entstandenen Schaden kann die Polizei aktuell noch nicht beziffern.