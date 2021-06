Im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen hat ein Einbrecher versucht, in einen Friseursalon in der Herrenstraße in Ravensburg einzusteigen.

Der bislang unbekannte Täter bemühte sich laut Polizei vergeblich, eine Türe aufzuhebeln. Er verursachte einen Schaden von mehr als 2000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise.