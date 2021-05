Einbruchspuren hat eine 84-jährige Hausbesitzerin am Donnerstag an ihrer Haustüre in der Minneggstraße festgestellt und verständigte die Polizei. Zuvor war eine unbekannte Frau an der Haustüre aufgetaucht, hatte sich als Putzfrau ausgegeben und mit einem Schlüsselbund am Schloss hantiert.