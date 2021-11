Versuchter Einbruch in Apotheke - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben einen 41-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der in der vergangenen Nacht versucht hat, in eine Apotheke einzubrechen. Der 41-Jährige wurde gegen 0.30 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er mit einem Schild die automatische Schiebetüre einer Apotheke in der Bachstraße zu öffnen versuchte. Nachdem der Versuch misslang, suchte der Mann zu Fuß das Weite, wie die Polizei meldet. Eine Polizeistreife konnte den 41-Jährigen jedoch in unmittelbarer Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Weil die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der alkoholisierte Vandale weitere Taten begeht, musste er die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Den 41-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige sowie die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung.