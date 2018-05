Einen Sachschaden von rund 4000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Mittwoch versuchte, in eine Bäckerei in der Jahnstraße einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte hatte bereits die Eingangstür gewaltsam geöffnet, war dann aber nicht in das Gebäude eingedrungen.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Geschäft oder in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.