Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Eine Vielzahl von Bürgern im Landkreis Ravensburg haben am Sonntagabend und am Montagabend Anrufe von unbekannten Männern erhalten, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben. Letztere versuchten diese in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass eine Einbrecherbande angeblich das Wohngebäude ausgespäht habe und dass die Polizei bei der Sicherung von Wertsachen, Bargeld oder Vermögenswerten helfen könne. Nach Polizeiangaben dient ein erster Anruf oftmals nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sich die angerufenen Bürger nicht täuschen und verständigten die Poizei.

Die unbekannten Anrufer gaben sich am Sonntag als Polizeikommissar Schreiber, am Montag als „Andreas Weber von der Kriminalpolizei Ravensburg mit Dienststelle in der Gartenstraße“, als „Herr Schmid von der Kriminalpolizei“ oder als „Oberkommissar vom Polizeirevier Leutkirch“ aus.