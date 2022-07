Versuchte Brandstiftung in Weißenauer Kirche

Wegen versuchter Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem ein Unbekannter offensichtlich versucht hatte, eine Holztür der Kirche St. Peter und Paul in Weißenau in Brand zu stecken. Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagnachmittag unter der Holztür ein angebranntes Gesangsbuch. Da dieses wohl von selbst wieder erloschen ist, entstand kein nennenswerter Sachschaden. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/80 30 entgegen.