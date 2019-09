Versuch: So werden Busse beim Ravensburger Christkindlesmarkt künftig umgeleitet

Die Umleitungsstrecken

Die Linien 1 (Richtung Schmalegg) und 4 (Richtung Oberzell) fahren in der Regel vom Bahnhof über den Marienplatz, durch die Bachstraße mit Haltestelle Heilig-Geist-Spital und weiter über die Meersburger Brücke. Während der Sperrung fahren beide Linien vom Bahnhof durch die Georgstraße direkt auf die Meersburger Brücke. Stadteinwärts fahren die Busse durch die Karlstraße, wo auch eine Haltestelle angesteuert wird.

Die Linie 3 Richtung Eschach fährt vom Busbahnhof durch die Georgstraße, biegt dann neuerdings links ab in die Meersburger Straße, biegt dann rechts in die Olgastraße und hält vor der Kreissparkasse. Bisher ist die Olgastraße in diese Richtung nicht befahrbar. Die Stadt hat vor, den Autos eine Fahrspur wegzunehmen, damit der Bus darauf in entgegengesetzter Richtung fahren kann. Von dort aus soll der Bus in den Hirschgraben einbiegen, der bisher auch nur in einer Richtung befahren werden kann und für zweispurigen Busverkehr auch zu schmal ist. Eine Ampel soll den Busverkehr in beide Richtungen regeln. Der Hirschgraben wird für Autos während der Umleitungszeit gesperrt, nur Anlieger dürfen dort noch fahren. Stadteinwärts fährt die Linie 3 wie schon jetzt bei Sperrungen des Marienplatzes ebenfalls durch den Hirschgraben und durch die Karlstraße zum Busbahnhof. (len)