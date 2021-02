Verstöße gegen Corona-Verordnung festgestellt

Weil sie am Mittwoch am Bahnhof ohne ausreichenden Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung Alkohol konsumierten, müssen mehrere Personen mit Konsequenzen rechnen. Um die Mittagszeit trafen Polizeibeamte laut Bericht eine siebenköpfige Gruppe am Busbahnhof an. Den sieben teils alkoholisierten Personen im Alter zwischen 26 und 50 Jahren wurde ein Platzverweis erteilt.

Kurz nach 17 Uhr traf eine Polizeistreife weitere vier Personen im Alter von 19 bis 47 Jahren vor den öffentlichen Toiletten am Bahnhof an. Darunter war ein 47 Jahre alter Mann, der am Mittag bereits bei der siebenköpfigen Gruppe dabei war. Die Beamten erteilten auch diesen Personen einen Platzverweis und zeigten sie wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung an.

Im Laufe der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 47-Jährige die Polizisten mit derben Ausdrücken und gab rechtsradikale Parolen von sich. Er wird daher zusätzlich unter anderem wegen Beleidigung und Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen angezeigt.