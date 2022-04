Verstöße gegen Alkoholverbot am Ravensburger Veitsburghang werden bald bestraft

Am Ravensburger Veitsburghang ist Alkoholtrinken seit 1. April am Wochenende abends und nachts verboten. Ein Sicherheits-Dienst kontrolliert, ob sich alle an die neuen Regeln halten. Wer sich um das Verbot nicht schert, wird jetzt noch freundlich ermahnt. Bald sollen Verstöße aber bestraft werden.

Ausufernde Partys waren Anlass für Verbot

Der Serpentinenweg zur Veitsburg war im vergangenen Jahr bei warmem Wetter ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Dort haben bis zu 450 Leute gefeiert und Alkohol getrunken, einige Male eskalierte die Situation – es kam unter anderem zu Ruhestörungen, Sachbeschädigung und Übergriffen gegenüber Polizisten. Die Stadtverwaltung hat mit Zustimmung des Ravensburger Gemeinderats daraufhin ein Alkoholverbot für Wochenend-Nächte erlassen, das seit 1. April gilt und am milden und langen Osterwochenende seine erste Bewährungsprobe hatte.

Die neue Regel bestand diese Probe offenbar auch. „Seit des Inkrafttretens des Alkoholverbots am Veitsburghang sind der Polizei keine Vorkommnisse oder Verstöße bekannt geworden“, sagte Polizeisprecherin Daniela Baier kurz nach Ostern.

Nur wenige tranken Alkohol trotz Verbots

Auch die Stadtverwaltung spricht von einer ruhigen Lage am Osterwochenende. „Nur wenige kleine Gruppen haben das Areal besucht“, so Stadtsprecher Timo Hartmann. Die meisten von ihnen hätten sich an das Verbot gehalten.

Die Stadt hat ein Sicherheitsunternehmen beauftragt, das mit sechs Mitarbeitern an allen Abenden und Nächten des Osterwochenendes kontrollierte, was am Veitsburghang vor sich geht. Die Sicherheitsleute hätten einzelne Gruppen angesprochen und über das Verbot aufgeklärt, nur einige wenige hätten dort Alkohol getrunken. „Die meisten Personen wussten bereits vom geltenden Alkoholverbot“, so Hartmann.

Bußgeld kann bis zu 5000 Euro betragen

Bisher setze man noch bewusst auf Aufklärung. Deshalb habe es bisher keine Anzeigen gegeben. „Künftig werden Verstöße dann aber geahndet“, sagt Hartmann. Wer erwischt wird, bekomme per Post eine Verwarnung oder einen Bußgeldbescheid. Eine Barzahlung vor Ort werde es nicht geben.

Wie viel Bußgeld das Ordnungsamt verlangt, entscheide es im Einzelfall.

Dabei wird die Einsicht der Betroffenen mit berücksichtigt und auch, ob es sich um einen einmaligen Verstoß oder um mehrmalige Verstöße durch dieselbe Person handelt,

so Hartmann. Laut Verordnung könnten bei einem Verstoß bis zu 5000 Euro fällig werden.

So lautet das Verbot im Detail

Diese Regeln schreibt die Stadt im Detail vor: Von 1. April bis 1. November ist freitags, samstags und an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen von jeweils 18 Uhr bis zum Folgetag um 6 Uhr der Konsum von Alkohol sowie das Mitführen von Alkohol mit der Absicht des Konsums untersagt. Betroffen sind die Bereiche Veitsburgplateau, Mehlsackplateau mit den Treppenanlagen bis zur Marktstraße, zur Federburgstraße und zum Veitsburgplateau, Serpentinenweg und Philosophenweg.