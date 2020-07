Veronika Komprecht leistete ein Freiwilliges Soziales Jahr in Uganda

Das „wirkliche“ Leben, so eine häufige Kritik, ist in schulischen Curricula nicht vorgesehen – Menschen beispielsweise, die ihre Berufe vorstellen und noch seltener soziale und ehrenamtliche Arbeit. Auch Veronika Komprecht hatte in der 11. Klasse keine sehr konkreten Vorstellungen, was sie nach dem Abitur an St. Konrad studieren wollte. Lieber erst im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sich verpflichten, „was mit Kindern oder was mit Sport“.

Sie war engagiert in einer Ministrantengruppe und im Handballtraining. Sport zu studieren, konnte sie sich vorstellen. In der Pflege, in pädagogischen und Sport-Einrichtungen gibt es viele Optionen mit einem FSJ, die bei vielen Jugendlichen später zum Beruf werden. Sie stieß auf den ASC Göttingen, der mit der internationalen Organisation „Weltwärts“, unterstützt vom Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Freiwillige nach Afrika entsendet – unter dem Satz von Nelson Mandela, „Sport has the Power to Change the World“ (Sport hat die Macht, die Welt zu ändern).

Afrika steht kaum auf dem Lehrplan

In Uganda gab es einen Platz und ein neues Projekt. Ein Randthema bis zum Abitur, bedauert die Ravensburger, war Geschichte Afrikas, die so gut wie gar nicht vorkam. „Mehr als dass Uganda im Osten liegt, wusste ich nicht.“ Nichts von den „Bürgerkriegen“. Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit und Selbstvertrauen, hörte sie in der Vorbereitung, sei wichtig. Und Landeskunde. Spenden musste sie sammeln für die Reise. Nein, nicht von den Eltern. Nachweislich selbst gesammelt, ob in der Kirchengemeinde oder dafür gearbeitet. „Ich sollte mich mit diesem Projekt identifizieren“, sagt sie.

„Deren Bild von mir ist so überholt. Weiße sind immer noch was Besseres.“ Veronika Komprecht

Uganda, die Ewaka Foundation: Das heißt Wasser aus dem Nil auf dem Land, ein wenig Tierhaltung, eine Solarplatte, eine Schreinerei, auch in den Slums in der Hauptstadt Kampala und Jugendliche mit einem Minimum an Schulbildung. Es fehlt an Lehrern, oder sie werden so schlecht bezahlt, dass sie ein Zusatzeinkommen suchen. Also fragen ein paar Erwachsene im Projekt die damals 18- Jährige, ob sie nicht Mathematik unterrichten könnte. „Ich war schockiert. Hatte gerade mal Abitur und keine Qualifikation dafür, aber für diese Kinder aus ärmsten Verhältnissen hätte es in deren Augen wohl gereicht“, erzählt Komprecht. Sie lehnte ab. „Deren Bild von mir ist so überholt. Weiße sind immer noch was Besseres. Das merkte ich auch auf dem Markt. Ich musste anders handeln, eine Weiße hat grundsätzlich Geld. Auch als ,Volunteer’. Aber das liegt auch an uns.“

Viele „Entwicklungshilfe-Organisationen“ hätten ausländische Interessen und Experten mit hochbezahlten Jobs. „Sie bringen Geld, aber ohne Zukunft, ohne Nachhaltigkeit“, erklärt Komprecht. „Sie wollen sich nicht entbehrlich machen. Sie sollten entscheiden, dass ihr Geld an die Basis kommt.“

Anderes Frauenbild

Und sie erzählt von dem Frauenbild, das sie ganz direkt in der Ekwaka Foundation kennenlernte: Frauen ohne Beruf, ohne Einkommen, ohne Selbstvertrauen, mehrere Kinder und von den Männern verlassen, wenn sie schwanger wurden. Sie erinnert sich an einen Betreuer, der brachte den Frauen Fahrradfahren bei, damit sie mobil wurden und etwas verkaufen konnten. Komprecht: „Hilfe macht abhängig, wenn wir keine Multiplikatoren ausbilden und zerstören oder zurückdrängen, was die anderen selbst könnten.“

Der Lukwino Market in Kampala ist so ein Beispiel für sie. Vollgestopft mit Altkleidern aus den Wohlstandsgesellschaften. Eigentlich wollte sie mit den Afrikanern auf „Augenhöhe“ verkehren. Wie geht das, fragt sie, „wenn die in unseren Klamotten vor mir stehen?“ Durch die Almosenhaltung werde eine eigene Industrie verunmöglicht und zerstört. „Müssen wir unsere Böden ausbeuten, um Milchpulver dorthin zu exportieren, statt sie zu befähigen, ihre eigene Agrarpolitik zu entwickeln?“, fragt die junge Frau.

Grauenvolle Massaker

Die jüngste Geschichte war kaum ein Thema während des Jahres von Veronika Komprecht in Kampala. Die ethnischen Massaker unter Idi Amin und Milton Obote waren so grauenvoll, dass man sie in Uganda vergessen möchte. Jetzt zerstören ausländische, meist amerikanisch-evangelikale Sekten die ugandische Kultur, Identität und jedes kritische Denken, was Präsident Yoweri in sein autokratisches Regime passt.

Veronika Komprecht aber hat etwas gefunden, das über das Freiwillige Soziale Jahr hinaus andauert, also nachhaltig ist. Von Uganda an die Sportakademie Freiburg, an der sie inzwischen studiert: ein Break-Dance-Projekt am National Theatre Kampala, bei dem Jugendliche, die täglich ums Überleben kämpfen, zwei Mal die Woche Stücke einüben. Später sogar ganze Inszenierungen – auch mit kritischen Themen, an denen auch Veronika beteiligt war.

Keine Almosenafrikaner mehr

Moses, der Leiter der Truppe, hatte einen Traum, nachdem er mit Veronika monatelang zusammengearbeitet hatte: einmal nach Deutschland zu kommen, Vorstellungen und Workshops zu geben. Sie legte das Konzept ihrer Dozentin in Freiburg vor. „Die war voll begeistert.“ Die Gruppe wurde eingeladen, gab Vorstellungen und Workshops an der Sportakademie und trat auch an einem Gymnasium auf. „Sie kamen wieder“, sagt Komprecht stolz. „Doch nicht als Almosenafrikaner. Sie verdienen Geld damit, können etwas, was wir nicht können. Jetzt sind wir auf Augenhöhe.“ Und sie ergänzt: „Ich habe in dem Jahr viel mehr von ihnen gelernt, als sie von mir. Und das ist zukunftsfähig für beide Seiten.“

Die Zukunft ist in Afrika aber immer fragil: So wütet das Coronavirus auch in Uganda. Die Truppe bekommt keine Auftritte, kann nicht ins Ausland. Die Garküchen, viele Läden sind geschlossen, in denen es ein wenig Arbeit gab. In Kampala hungern die Armen. Auch in der Ewaka Foundation, Veronika Komprechts Projekt. Wer helfen möchte, kann sich per E-Mail an ewaka.foundation@gmail.com informieren.