Vernissage zur Ausstellung „Apóptosis“

Mit dem Konzept Manuars stellt die Physio- und Osteopathiepraxis Manumed ihre Räumlichkeiten in Ravensburg für wechselnde Ausstellungen zur Verfügung und lädt am Freitag, 19. Oktober, um 19 Uhr zur Vernissage in die Freiherr-vom-Stein-Straße ein.

Gestalter Marcel Martetschläger beleuchtet in seiner Ausstellung die Apoptose (altgriechisch Apóptosis). Der programmierte Zelltod ist ein Prozess des Lebens, der Platz für Neues schaffen soll und für das Fortbestehen benötigt wird.

Die Ausstellung zeichnet sich durch großformatige Epoxidharz-Bilder aus, die durch eine bewusste Trial-and-Error-Methode entstanden sind und den Betrachter auf eine faszinierende Reise zu unseren Zellen mitnehmen.

Musikalisch untermalt wird die Vernissage durch Gitarrist David Klüttig. Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar zu sehen