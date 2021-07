Vernissage bei der Polizei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Mit Farbe und Freundlichkeit begrüßt das Polizeipräsidium Ravensburg seit Kurzem seine Beschäftigten, Besucher und Gäste“, mit diesen Worten eröffnete Polizeipräsident Uwe Stürmer am Montag eine neue Ausstellung im Polizeipräsidium Ravensburg im Rahmen einer Vernissage.

Unter dem Titel „Vor Ort“ stellen 29 Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums ihre Werke auf mittel- und großformatigen Pappwabenplatten seit letzter Woche im Präsidiumsgebäude in der Gartenstraße aus.

Da die Gänge des aus den 1930er Jahren stammenden und im Rahmen der Polizeireform Anfang 2020 reaktivierten Dienstgebäudes eher kühl und nüchtern anmuteten, entstand das Bedürfnis, mehr Farbe einzubringen. Initiiert durch Polizeivizepräsident Bernd Hummel entstand im Kontakt mit den Kunstlehrern Birgit Sauter und Martin Tag vom Albert-Einstein-Gymnasium die Idee, die weißen Flächen durch Werke aus dem Fachbereich Kunst aufzuwerten. Mit finanzieller Unterstützung durch Kulturfördermittel des Landkreises Ravensburg und des Zweckverbandes Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) konnte das Projekt realisiert werden.

Knapp 50 geladene Gäste waren am Montagabend der Einladung zur Vernissage gefolgt und hatten sich im Hofraum des Polizeipräsidiums Ravensburg versammelt, darunter Landrat Harald Sievers, die Geschäftsführerin des Zweckverbands OEW Barbara Endriss, die Rektorin des Albert-Einstein-Gymnasiums Annette Brunke-Kullik sowie ein Großteil der beteiligten Künstlerinnen und Künstler. In feierlicher Atmosphäre wurde die Ausstellung der farbenfrohen Werke eröffnet, musikalisch begleitet von einem Klarinetten-Trio des Landespolizeiorchesters. Begeistert zeigte sich Landrat Harald Sievers in seiner Ansprache von der Projektidee, denn es sei ihm ein Anliegen, dass „Kunst dort ist, wo Menschen zusammenkommen, und sich nicht nur in Museen und Ausstellungen abspielt“. Er dankte in seinen Worten allen Beteiligten des Projekts, insbesondere den Schülerinnen und Schülern sowie den beiden Kunstlehrern.

Polizeipräsident Uwe Stürmer blickte in seiner Rede zurück auf die Zeit, zu der er den Kunstunterricht am AEG genießen durfte, und nannte die Kunstwerke „eine Labsal für die Seele“. Das Projekt habe zudem die künstlerische Ader der Mitarbeiterschaft der Polizei geweckt. So sind zwischenzeitlich laut Stürmer zwei Werke unbekannter Angehöriger des Polizeipräsidiums zur Ausstellung hinzugekommen.