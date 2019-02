Vermisster Heinz erregt Aufsehen in ganz Baden-Württemberg

Der verschwundene Heinz hat es auch in die landesweiten Medien geschafft. Die Playmobilfigur in Lebensgröße wurde am Freitag auf der Bildungsmesse in Ravensburg gestohlen. Zurück blieb sein Kopf, der sich bei der Flucht der Täter vom Körper gelöst hatte.

„Es hat seitdem zahlreiche Anfragen gegeben. Das Thema bewegt viele Leute“, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage. Selbst in Stuttgart berichten Medien über den Fall, auch das Regionalfernsehen macht den verschollenen Plastikpolizisten zum Thema.

Die Sprecherin betont erneut, dass es der Polizei wichtig sei, dass die 1,50 Meter hohe Figur zu ihr zurückkomme. Denn es handele sich um eine Sonderanfertigung von Playmobil, die mehrere Hundert Euro wert sei. Die Sprecherin erneuerte deshalb ihr Angebot an die Jugendlichen, die Heinz vermutlich in der Oberschwabenhalle gestohlen haben: Falls sie Angst hätten, könnten sie ihn notfalls auch vor einem Polizeirevier ablegen. „Das heiße aber nicht, dass wir ihnen Straffreiheit gewähren“, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz.

Bereits am Dienstag hatte sie angekündigt: „Wir müssen es zur Anzeige bringen, wenn wir die Täter finden.“ Ob sie eine Strafe bekommen, müssten dann die Strafverfolgungsbehörden entscheiden. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich um einen „Dummejungenstreich“ handelt.