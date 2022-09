Vermisste Fahrräder bei der Stadt Ravensburg abholen

Damit die Aufbauarbeiten für „Ravensburg spielt“ am 10. September vorgenommen werden konnten, musste die Stadtverwaltung einige Fahrräder entfernen, die bereits seit längerer Zeit an ihrem Platz im öffentlichen Raum standen und die Aufbauarbeiten behindert haben. Noch immer sind nicht alle Fahrräder von ihren Besitzern wieder abgeholt worden. Wer sein Fahrrad seit „Ravensburg spielt“ vermisst, kann sich unter der Telefonnummer 0751/82352 an das Ordnungsamt der Stadt Ravensburg wenden.