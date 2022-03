Verlosung für außergewöhnliche Menschen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Firma The Spirit of OM verfolgt mit ihren Bio-Textilien ein Konzept von Nachhaltigkeit, Fairness, Achtsamkeit und Besonderheit. Diese Aspekte sind Teil der kompletten Textilproduktion, treffen aber auch ganzheitlich auf alle anderen Bereiche der kleinen Mode-Firma mit Sitz im Allgäu zu.

Ein Beispiel dafür ist ein kleines und ganz besonderes Gewinnspiel, das The Spirit of OM um Weihnachten 2021 veranstaltet hat. Dabei konnten die Teilnehmer eine Kuscheldecke aus Bio-Baumwolle gewinnen, allerdings nicht für sich selbst, sondern für einen ganz besonderen Menschen ihrer Wahl. Jemanden, dem sie dankbar sind, der ihnen geholfen hat, der in ihren Augen eine liebevolle Aufmerksamkeit verdient hat.

Zwei Teilnehmer dieser Verlosung waren das Ehepaar Klaus und Sandra Dolderer aus Biberach. Selbst von einem schlimmen Schlag des Schicksals getroffen, haben sie an der Verlosung teilgenommen und Sonja Schädler vorgeschlagen. „Sie ist wirklich ein ganz besonderer Mensch“, begründete das Ehepaar ihre Wahl.

Sonja Schädler hat 2018 die Selbsthilfegruppe KonTiki gegründet, eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern in der Region Biberach, Riedlingen und Sigmaringen. Nachdem sie und ihre Familie selbst zwei Kinder verloren haben, hat sie sich intensiv mit dem Verlust ihrer Kinder auseinandergesetzt. Sie wollte betroffene Menschen unterstützen und ihnen Raum für Trauer geben in einer Selbsthilfegruppe oder in Einzelgesprächen. Sonja Schädler setzt sich zusammen mit drei weiteren Trauerbegleitern mit ganz viel Herzblut und Engagement für betroffene Eltern ein, die Unterstützung bei KonTiki suchen. „Sonja und das KonTiki-Team leisten eine so wunder- und wertvolle Arbeit“ sagt Sandra Dolderer begeistert. Sie sind TrauerbegleiterInnen, ZuhörerInnen, BeraterInnen, WegbegleiterInnen und TrösterInnen. Sie helfen den betroffenen Eltern ihre Erfahrungen, ihren Schmerz und ihre Erinnerungen miteinander zu teilen und durch eine liebevolle Gemeinschaft und den wertschätzenden Austausch das Geschehene anzunehmen und Emotionen wie Trauer, Wut und Sehnsucht zuzulassen. Sie helfen jedem Menschen, seinen ganz eigenen Weg der Trauer zu finden, in der Zeit die er dafür braucht.

Völlig überraschend und nichts ahnend hat Sonja Schädler die Decke stellvertretend für das ganze KonTiki-Team entgegengenommen, für alle im Ehrenamt tätigen sowie für alle besonderen Menschen.