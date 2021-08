Verlosung: Baden-Württemberg-Tickets zu gewinnen

So unbegrenzt wie eine Handy-Flatrate: Mit dem Baden-Württemberg-Ticket steht Ausflüglern einen ganzen Tag lang der komplette Nahverkehr Baden-Württembergs offen. Wir verlosen heute zwei Fünfer-Tickets. Das bedeutet, dass eine Gruppe von fünf Personen damit einen Tag lang kreuz und quer durchs Land fahren kann. Denn das Tagesticket gilt für beliebig viele Fahrten in allen Regional- und Nahverkehrszügen sowie Straßenbahnen, Stadtbahnen und Bussen aller Verkehrsverbünde im Land.

Ein Tagestrip an den Bodensee oder nach Tübingen? Oder eine Familienfahrt in den Schwarzwald? Ganz einfach, denn mit dem günstigen „bwtarif“ kann man am nächsten Bahnhof starten. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Reisenden: Eine Person alleine reist schon ab 24 Euro, eine Gruppe von fünf Erwachsenen ab 48 Euro. Auch Kinder fahren günstig mit: Wenn maximal zwei Erwachsene ein Baden-Württemberg-Ticket nutzen, fahren beliebig viele eigene Kinder und Enkel bis 14 Jahre mit. Kinder unter sechs Jahren benötigen überhaupt kein Ticket. Mehr Infos zum Baden-Württemberg-Ticket unter www.bwegt.de.