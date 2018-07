Verliert das Spital seine 39 Betten?

Im 15. Jahrhundert wurde das Heilig-Geist-Spital im Herzen Ravensburgs gebaut. 600 Jahre später droht nun zumindest dem Kernstück der altehrwürdigen Klinik an dieser Stelle das Aus. Weil die 39 Betten der geriatrischen Rehabilitation, die in den historischen Mauern untergebracht sind, die Kosten nicht decken, sieht ein Modell der Oberschwaben-Klinik (OSK) die Verlagerung der Abteilung ins Krankenhaus St. Elisabeth vor. Im Kreistag sorgte das Thema für Diskussionen.

Von Daniela Transiskus und Frank Hautumm

Etwas muss passieren, irgendetwas. Da sind sich alle einig. Denn der Verlust, den die Geriatrie im Heilig-Geist-Spital im laufenden Jahr verzeichnen wird, liegt nach Angaben von Kreisrat Rolf Engler (CDU) bei rund einer Million Euro – das sind 550 000 Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Zu der einen Million, auf der die OSK sitzen bleiben wird, kommen weitere 500 000 Euro, die die Stiftung, in deren Besitz sich das Spital befindet, tragen wird.

Die Diskussion dreht sich nun darum, ob es medizinisch, vor allem aber auch wirtschaftlich sinnvoll wäre, die Geriatrie im Zuge der Baumaßnahmen an das Elisabethen-Krankenhaus (EK) zu verlagern. Vom Bauablauf her wäre das frühestens 2016 möglich. Da die Vorplanungen für das Gebäude aber gerade beginnen, müssen die Entscheidungen bis Frühjahr 2011 fallen.

Ravensburgs Bürgermeister Hans Georg Kraus betont auf Anfrage der SZ, dass das historische Spitalgebäude, zweckgebunden mit Mitteln des Landes, der Stadt und der Stiftung Heilig-Geist-Spital erst bis 2000 umfangreich saniert, heute „aus medizinischer Sicht optimale Bedingungen für die geriatrische Rehabilitation bietet“. Kraus: „Die Erfolge sind wirklich beeindruckend.“ Zudem habe das Spital für die OSK auch eine große wirtschaftliche Bedeutung: Die Behandlung in der Stadt ermögliche es, Patienten relativ rasch aus der Akutbehandlung zu verlegen und damit die Akutbetten des EK wieder für schwer erkrankte Patienten zu nutzen. Kraus: „Dies ist im Interesse der Patienten, aber auch der Wirtschaftsergebnisse der OSK.“

Richtig sei, dass den Erträgen am EK Defizite am Spital gegenüberstünden. Es seien aber bereits Maßnahmen getroffen worden, um die Defizite zu verringern, auch über neue Mietverträge und Kostensenkungen im Gebäudemanagement werde verhandelt. Erst nach Abschluss dieser Verhandlungen, sagt Kraus, sehe man über die weitere Kostenentwicklung wirklich klar. Kraus bricht eine Lanze für den Spital: „Es bietet auch in Zukunft für die älteren Menschen im Landkreis optimale Bedingungen.“

Rolf Engler will ebenfalls erst alle Fakten sehen: „Es ist in Ordnung, über Verbesserungen nachzudenken. Geriatrie kann theoretisch in jedem Haus stattfinden, auch am EK, aber unter bestimmten Voraussetzungen: Zum Beispiel muss geklärt sein, wie die Patienten altersgerecht untergebracht werden, in welchen Räumlichkeiten. Da fordere ich: keine Qualitätsverschlechterung. Außerdem muss die Infrastruktur da sein. Finden sich in einem so großen Krankenhaus ältere Menschen zurecht?“ Auch die Kostensituation müsse vorab geklärt sein. „Wenn sie 1:1 ist, also genau so große Defizite eingefahren werden wie im Heilig-Geist-Spital, dann bringt ein Umzug nichts.“ Engler fordert von OSK-Geschäftsführerin Elizabeth Harrison belastbare Daten noch vor der Sommerpause.

Roland Bürkle, Fraktionssprecher der CDU im Kreistag, sagt: „Der Kreistrag hat die Verwaltung beauftragt, mit der Stadt zu besprechen, wie die Situation verbessert werden und man versuchen kann, im laufenden Betrieb eine schwarze Null zu schreiben.“ Das Argument, dass sich Geriatrie allein selten lohne, kontert er mit: „Es gibt Privatbetriebe, die Geriatrie betreiben, bei denen lohnt es sich sicher.“

Werner Fricker von den Freien Wählern bewertet die Tatsache, dass mit der Stadt über eine Weiterführung des Spitals verhandelt werden soll, als Indiz für eine bestimmte Zielrichtung. „Das kann nur darauf hinauslaufen, dass Ravensburg am Defizit beteiligt werden soll. Aber das kann es nicht sein. Ravensburg ist die einzige Kommune im Kreis, die an der OSK beteiligt ist und darüber sowieso auch am Defizit beteiligt ist. Ich frage Leutkirch und Isny: Wo ist eure Beteiligung?““ Fricker weiter: „Als Stadt sind wir in Vorleistungen gegangen mit der Aufgabe des Heilig-Geist-Spitals als Krankenhaus und mit den Umbauarbeiten. Jetzt einfach zu sagen, die Geriatrie geht ans EK und ist dann weniger defizitär – so einfach geht es nicht.“ Im Zusammenhang mit der geplanten Neuordnung der Krankenhausstruktur im Kreis sagt Fricker: „Natürlich ist es schwierig für die OSK, wenn nun jede Stadt ihre Interessen in den Vordergrund stellt. Die Lasten müssen aber gleichmäßig verteilt werden. Es kann auch nicht sein, dass Leutkirch und Isny das Maul richtig voll nehmen und alles wollen und fordern – und das zu Lasten des Kreises.“