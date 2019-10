Verletzter nach riskantem Überholmanöver

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 290 zwischen Hefigkofen und Rolgenmoos ist am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Autofahrer verletzt worden.

Ein 48-jähriger Audi-Fahrer setze, laut Angaben der Polizei, kurz nach Eggartskirch zu einem Überholvorgang an. Als er jedoch einen Mitsubishi entgegenkommen sah, hab er noch versucht wieder auf die rechte Spur zurück zu kommen, schreiben die Beamten. Dennoch streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der 60 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.