Verletzte nach Messerstecherei auf dem Ravensburger Marienplatz

Blutlachen, ein großes Polizeiaufgebot, Rettungswagen: Nach einer Messerstecherei auf dem Marienplatz kurz nach 16 Uhr gibt es drei Verletzte, davon einen lebensgefährlich verletzten. Offenbar ist ein Mann ohne Vorwarnung mit einem Küchenmesser auf den Platz gestürmt. Der Verdächtige ist nach Polizeiangaben festgenommen worden. Nach Informationen der SZ hat Oberbürgermeister Daniel Rapp den jungen Mann persönlich gestellt.

Ein Mann jüngeren Alters soll am Freitagnachmittag in der Ravensburger Innenstadt drei Menschen schwer verletzt haben.

Die Verletzten wurden nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ an mehreren Orten rund um die Altstadt gefunden, einer davon am Frauentor, der andere vor der Gastwirtschaft Engel, wiederum einer an der Bushaltestelle auf dem Marienplatz. Sie werden derzeit von Krankenwagen versorgt. Die Polizei ist noch dabei, Zeugen zu vernehmen. Auf dem Platz hat sich eine große Menschenmenge gesammelt, die Polizei hat rundherum abgesperrt.

Stiche in den Rücken und den Arm

Die SZ sprach mit der Familie eines unbeteiligten Opfers. Sie kommt aus Hessen und mache Urlaub in Ravensburg, berichteten sie. Demnach saß die Familie in einem Restaurant und aß, als ein Mann mit einem Messer in der Hand den Marienplatz entlang gerannt kam. Er habe mit dem Messer wild durch die Gegend gefuchtelt, immer wieder auf die Uhr gezeigt und etwas geschrien. Passanten versuchten in Panik, in Geschäfte zu flüchten.

Bei einer Messerstecherei auf dem Ravensburger Marienplatz sind mehrere Menschen verletzt worden. (Foto: Bernd Adler)

Der Vater der Familie versuchte, sich mit einem Stuhl dem Mann entgegenzustellen und ihn aufzuhalten. Dabei wurde er offenbar verletzt. Er erlitt laut Augenzeugenberichten Messerstiche am Rücken und am Arm. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Familie ist in Tränen aufgelöst und wird von umstehenden Passanten getröstet. Der Vater sei der Einzige gewesen, der etwas gegen den Mann unternommen habe, so die Familie. Sie wird zurzeit von der Polizei befragt, ebenso wie andere Augenzeugen.

Marienplatz meiden

In den fahrenden Bussen werden die Fahrgäste über Durchsagen aufgefordert, den Marienplatz zu meiden, sagten Zeugen der Schwäbischen Zeitung. Die Polizei forderte die Bevölkerung via Twitter auf, die Absperrungen zu beachten.

Polizeieinsatz in #Ravensburg: Drei Personen schwer verletzt. Der Tatort wurde abgesperrt und wir bitten die Bevölkerung, die Absperrungen zu beachten.— Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 28. September 2018

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)