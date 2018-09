Verletzte nach Massenkarambolage auf der B30

Von Schwäbische Zeitung

Weil er eine Schlägerei angezettelt hatte und sich nicht beruhigen ließ, hat die Polizei am Dienstagabend in Biberach einen 29-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der Polizei wurde gegen 23.30 Uhr eine Schlägerei in einer Gaststätte in der Karpfengasse gemeldet. Als die Beamten eintrafen war die Stimmung unter den Männern immer noch aggressiv. Ein 29-Jähriger versuchte, eine Flasche auf die Polizisten zu werfen. Daraufhin wurden dem Mann Handschellen angelegt.