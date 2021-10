Verleihung des 6. Selinka-Kunstpreises

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit dem Schuljahr 2015/16 vergibt die Peter und Gudrun Selinka-Stiftung einmal jährlich drei dotierte Kunstpreise (1. Preis: 500 Euro 500; 2. Preis 250 Euro; 3. Preis 150 Euro) an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 mit Neigungsfach Kunst, in enger Kooperation mit dem Ravensburger Welfen-Gymnasium.

Die Teilnahme am Kunstpreis-Wettbewerb ist freiwillig. Der Ausschreibungstext lautet wie folgt: „Die eingereichten Arbeiten zeigen eine eigenständige und intensive künstlerische Auseinandersetzung mit den Werkgruppen und thematischen Aspekten der Sammlung und schaffen es, darauf selbständig, schöpferisch und aktuell zu antworten. Künstlerisch-praktische und theoretische Arbeiten sind gleichwertig zugelassen.“

Dieses Jahr freuten sich Stiftung und Schule ganz besonders auf die feierliche Preisverleihung, die erstmals im Kunstmuseum stattfinden konnte. Unter den neun überzeugenden Einreichungen für den diesjährigen Selinka-Kunstpreis hatte eine dreiköpfige Fachjury, der auch die Leiterin des Kunstmuseums Ravensburg Ute Stuffer angehörte, drei Preise zu vergeben.

Der erste Kunstpreis ging an die Schülerin Tara Weissmann für ihr Werk mit dem Titel „Unter dem Mantel der Kunst“. Der zweite Selinka-Kunstpreis ging an Sofia Luchiean und der dritte Preis an Leonie Klein.

Ein Auszug aus der Begründung der Fach-Jury zur Vergabe des ersten Preises liest sich wie folgt: Die Arbeit „Unter dem Mantel der Kunst“ von Tara Weissmann ist eine mutige und eigenständige, sowie in diesem Sinne eindrucksvolle skulpturale künstlerische Setzung. […] Die Bezüge zur Sammlung Selinka sind klar erkennbar durch das Innenleben des Mantels, darüber hinaus eröffnet sie jedoch eine für die Kunst allgemeingültige metaphorische Bedeutung.

Oder, um es mit den Worten von Tara Weissmann selbst zu sagen: „Die Gestalt, die den Mantel zu tragen scheint ist die Kunst selbst und jeder einzelne von uns. Kunst muss geschützt werden, dass sie sich von innen heraus entfalten und strahlen kann.“